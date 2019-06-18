Работы по благоустройству во второй раз за три года развернулись у здания Российской государственной библиотеки

Причем, как и в 2016 году, здесь вновь осуществляется монтаж гранитной лестницы перед центральным входом, — рассказали краеведы газеты «Коммерсант». В мэрии утверждают, что тогда лестницу ремонтировали для временного использования, и сейчас она в аварийном состоянии. Между тем, на предыдущее благоустройство было потрачено почти 3,5 миллиардов рублей, — отмечает издание. Контракт заключали в результате закрытого конкурса. Подрядчик должен был соответствовать законодательству о гостайне.