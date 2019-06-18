Германия хочет вернуть Россию в ПАСЕ

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Берлин надеется, что в ближайшее время будет иметь успех в этом вопросе. Одновременно, добавила она, необходимо добиться, чтобы Москва выполняла свои обязательства. Об этом Меркель сказала на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. Россия не участвует в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы уже почти пять лет. это случилось после того, как ее делегацию лишили целого ряда полномочий после присоединения Крыма и событий в Донбассе.