Бывший президент УЕФА Мишель Платини сегодня давал показания по делу о выборе места проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года. Об этом сообщают представители спортивного чиновника. они подчеркивают, что Платини был задержан, но не арестован. Его адвокат добавил, что экс-главауефа уже давал показания по этому делу. Пресса ранее писала, что Платини хотят допросить также и в связи с расследованием выбора места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Здесь экс-главу УЕФА могут подозревать в получении взятки.