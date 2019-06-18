Командир 53-й зенитно-ракетной бригады, которая базируется в Курске,может быть причастен к гибели малайзийского Боинга

Командир 53-й зенитно-ракетной бригады, которая базируется в Курске, Сергей Мучкаев может быть причастен к гибели малайзийского Боинга. Список из четырех фамилий обнародовала голландская телекомпания NOS. По ее сведениям, также к трагедии может иметь отношение ветеран ГРУ Сергей Дубинский, который в то время возглавлял разведку сепаратистов и подполковник запаса российских ВДВ Олег Пулатов. Он упоминается в связи с перевозкой комплексов Бук" и организации охраны района падения обломков.

Между тем, завтра совместная следственная группа должна опубликовать новые подробности расследования гибели Боинга. Как ожидается, она же назовет имена причастных к трагедии, которая унесла жизни 298 человек.