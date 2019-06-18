Международная федерация футбола знает о задержании бывшего президента УЕФА Мишеля Платини

ФИФА готов сотрудничать с властями любой страны, где проводится расследование в связи с футбольной деятельностью. 63-летнего спортивного функционера задержали в Нантере. Сообщалось, что от него хотят получить показания по делу о месте проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Представитель Платини сказал агентству ТАСС, что экс-глава УЕФА также дает показания по делу о месте проведения чемпионата Европы 2016 года, который состоялся во Франции.