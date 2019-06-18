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19:03, 18 июня 2019

По меньшей мере, четыре человека пострадали в результате землетрясения на севере Японии

Подземные толчки магнитудой 6,8 произошли у побережья префектуры Ямагата. Была зафиксирована небольшая волна цунами. Сведения о разрушениях пока не поступали.



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