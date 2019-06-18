Бывший вице-президент ФИФА заявил, что не верит в связь экс-главы УЕФА с коррупцией

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что не верит в связь экс-президента УЕФА Мишеля Платини с коррупцией. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В виновность его я не верю. Вся его предыдущая жизнь была безупречна в том смысле, в котором его могут обвинить. Он был одним из лучших представителей мирового футбола и таким же хорошим руководителем. Мы много лет с ним вместе работали в ФИФА. Никогда не замечал за ним каких-либо меркантильных наклонностей или попыток что-то где-то урвать. Никогда и нигде я не слышал, чтобы Платини был в чем-то замешан», — сказал он.

Сегодня французские СМИ сообщили, что бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции в рамках расследования дела о возможных коррупционных нарушениях при выборе в качестве страны-хозяйки ЧМ-2022 Катар.

Позднее официальный представитель М.Платини Жан-Кристоф Алькье сообщил, что М.Платини задержали исключительно для допроса о выборе места проведения чемпионата мира в качестве свидетеля, он не арестован и ему не предъявлены обвинения.