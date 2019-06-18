Московский чиновник уволился после турнира по киберфутболу, на который никто не пришел
На мероприятие потратили 37 миллионов рублей.
30 зрителей пришли на турнир по киберфутболу FIFA Moscow Cyber CUP, который состоялся на «ЦСКА Арене» в минувшую субботу. Трансляцию чемпионата в YouTube на пике посещаемости смотрели чуть больше 130 человек. Между тем, организация стрима обошлась в миллион рублей. Еще 4,5 выделили на рекламу мероприятия, но в итоге ее, как пишет издание Sports.ru, не было ни в социальных сетях, ни и в профильных СМИ. В целом на турнир потратили 37 миллионов. Правда, куда они ушли, не очень понятно — за неделю до чемпионата призовой фонд снизили в 6 раз и отменили приглашения иностранных игроков, игровые приставки взяли в прокат. К тому же, отмечает Sports.ru, проводить такой турнир на огромной спортивной арене было заведомо бесперспективно — у дисциплины в принципе нет такого числа зрителей в России. На вопрос журналистов о том, зачем было проводить мероприятие за такие деньги, гендиректор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский ранее ответил, что ему была посталвена такая задача, он выполнял госзадание. Сегодня он заявил о своей отставке, отказавшись при этом назвать причину ухода.
В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по киберспорту можно организовать за миллион рублей.