Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций допрашивали по техническим причинам, — пояснил защитник Уильям Бурдон. Он подчеркнул, что его клиент невиновен. Сообщалось, что Платини допросили по делу о выборе Катара местом проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент Международной федерации футбола Вячеслав Колосков не верит в виновность Платини. В то же время он отметил в интервью «Эху», что правоохранительные органы могли действовать вполне обоснованно.

Вячеслав Колосков не исключил, что чемпионат мира 2022 года могут перенести из Катара в другую страну, если будут доказаны факты коррупции.