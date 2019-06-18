Руководитель дирекции спортивных мероприятий Москвы Александр Полинский ушел со своего поста

Это произошло после публикаций о киберспортивном турнире, который стоил почти 40 миллионов рублей. Его организовывало подразделение Полинского. Об отставке чиновника сообщает агентство РИА Новости. с чем это связано, пока неизвестно.

Спортивные издания отмечали, что само мероприятие прошло при пустых трибунах, без какой-либо рекламы, а трансляцию в Интернете посмотрели всего 136 человек.

Сам Полиниский сказал в Интервью сайту Спортс.ру, что он лишь выполнял госзадание. С поручением провести турнир к нему обращался бывший руководитель Департамента финансов Москвы Николай Гуляев.