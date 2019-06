Американские хакеры смогли проникнуть вглубь электронной системы безопасности российских энергообьектов

Как пишет американская пресса, в случае конфликта между Москвой и Вашингтоном, это может привести к полному их отключению.

Насколько глубоко американским хакерам удалось проникнуть в российскую энергосистему, пока неясно. Это остаётся тайным, пишет The New York Times. Газета ссылается на два высокопоставленных источника в Пентагоне, а также американской разведке. Более того, по сообщениям издания, президента Трампа не посвящали более детально в эту историю, чтобы он, цитата: «не проинформировал об этом кого-нибудь с Российской стороны в ходе встречи, к примеру с послом из Москвы в обвальном кабинете». Это, как отмечает газета, возможно благодаря принятому в прошлом году закону, согласно которому глава нацбещопснсоии США не обязан получать разрешение у президента на проведение этих акций. Сам Трамп, как передаёт влиятельный журнал Politico, обрушился с критикой на The New York Times со словами: «Что когда-то сильное издание совершило акт предательства». И даже назвал СМИ — врагами страны. Кстати, напомню, эти сообщения пришли после того, как ранее американские власти сообщили о проникновении российских хакеров в электронную инфраструктуру атомных станций. Все это, как отмечает британская The Independent, может привести к ещё большей эскалации конфликта между Россией и Штатами.

Газета даже называет это новой холодной войной. Источники издания также сообщили, что ещё с 2012 года американские власти проводят электронную разведку российской энергосистемы. Но теперь действия Вашингтона больше не выглядят простым исследованием и изучением российских электростанций. Это больше походит на внедрение специальных вирусов, которые могут вызвать перебои в работе оборудования. Целью этого, пишет The Independent, может быть как предупреждение или же даже реальное отключение энергосистем в случае усиления конфликта между двумя странами. Ещё одно предположение, которое выдвигает газета, это то, что некоторые действия американских хакеров были намеренно проведены заметно для российской стороны, чтобы послать в Москву сигнал о возможностях, которыми обладает Вашингтон. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, в свою очередь признал, что Штаты проводят работу на поле кибербезопасности. Впрочем, по его словам, речь идёт не про нападение на другие государства. Цитата по CNN: «Америка полностью пересмотрела свою политику в этой сфере и намерена и дальше усиливать своё присутствие там».