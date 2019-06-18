Он принадлежит одному из богатейших россиян, предпринимателю Давиду Якобашвили.

Ворота на территорию музея «Собрание», который находится в самом центре Москвы на улице Солянка, заперты, внутри ни одной машины и никого, кроме охранника. О том, что здесь сегодня проходили обыски, можно догадаться только по нескольким журналистам, ждущим снаружи. Внутрь никого не пускают – говорят, что сегодня музей закрыт для посетителей по техническим причинам. То, что еще недавно сотрудники ФСБ проводили здесь следственные действия агентству «Интерфакс» подтвердил владелец музея, основатель компании «Вимм-Билль-Данн» и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей бизнесмен Давид Якобашвили. Но комментировать ситуацию он отказался, отметив, что сначала ему необходимо посоветоваться с адвокатами. Сам Якобашвили сейчас находится в Женеве на форуме ООН.

Между тем, официальной информации о том, что стало поводом для обыска в музее, пока нет. Однако газета РБК со ссылкой на источники, что следственные действия связаны с уголовным делом, которое завели после обращения бывшего партнера Якобашвили Бориса Минахи. Он пожаловался на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора. При этом известно, что ранее Минахи пытался судиться с Якобашвили из-за того, что бизнесмен якобы не вернул ему займ почти на 5 миллионов долларов. Предприниматель настаивал на том, что никаких денег в долг не брал – не было такой необходимости. К тому же суд усомнился в подлинности копий представленных договоров. В итоге Минахи суд проиграл.

В музее «Собрание» находится одна из крупнейших частных коллекций мирового культурного значения, художественный фонд которой насчитывает порядка 20 тысяч экспонатов. Основную его часть составляют раритетные музыкальные инструменты и носители.