Бывший президент УЕФА Мишель Платини задержан, но не арестован

Как сказал агентству ТАСС его официальный представитель, от спортивного функционера хотят получить свидетельские показания по делу о выборе места проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года – первенство прошло во Франции. Представитель Платини подчеркнул, что экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций уже давал показания в прошлом году в рамках этого же расследования. Ранее сообщалось, что Платини задержали по подозрению в получении взятки при выборе места проведения чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре