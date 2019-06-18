Земельные участки у россиян предлагают изымать за нарушение пожарной безопасности

Проект соответствующего закона разработали в Минэкономразвития.

В пояснительной записке говорится, что подобные нарушения влекут угрозу жизни и здоровью россиян, а также уничтожение в результате пожаров лесов и животных. Авторы считают, что законопроект будет способствовать устранению подобных нарушений.



Закон об изъятии земельных участков необходим, — сказала в интервью РБК зампред Московского Союза садоводов Полина Тришина.

Тришина надеется, что в случае принятия закон будет действительно работать.