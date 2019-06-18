Суд в Пензе арестовал всех фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб местный житель. Это 28 человек.

По одной из версий, конфликт в Чемодановке произошел после того, как якобы цыгане пытались изнасиловать местную жительницу. Представитель цыганской общины заявил, что поводом стала ссора детей на пруду, которая переросла уже в драку взрослых.

Цыгане добровольно на время покинули Чемодановку. Об этом «Эху» сказал президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов. При этом он добавил, что часть из них уже вернулись обратно.

Горбатов подчеркнул, что не стоит раздувать случившуюся конфликтную ситуацию и делать из неё какие-то общие выводы.

Причины конфликта в Чемодановке необходимо тщательно проанализировать, — считает зам.пред президентского Совета по правам человека Евгений Бобров.

Бобров добавил, что во многих районах цыгане мирно живут с соседями.