Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева

Его подозревают в финансировании терроризма.

Слушания по мере пресечения Гаджиеву, являющемуся редактором отдела «Религия» газеты «Черновик», проходили в закрытом режиме. На этом настоял прокурор: он сослался на то, что журналисты на предыдущем заседании вели прямую трансляцию. Следователь, защищавший свою ходатайство об аресте журналиста, выразил мнение, что он, будучи на свободе, может оказать давление на свидетелей или скрыться. Защита Гаджиева, в свою очередь, настаивала на том, что реальных оснований для его ареста нет. Также его адвокаты полагали, что возможность давления на свидетелей не доказана. Сам журналист «Черновика» также отверг подозрения в финансировании террориста. На фоне его ареста главред газеты Маирбек Агаев в интервью «Эху» выразил надежду, что до приговора дело не дойдет. По его словам, юристы сейчас работают над тем, чтобы доказать невиновность Гаджиева.

Сыновья журналиста «Черновика», в свою очередь, записали видеообращение, в котором сказали, что их отец невиновен в финансировании терроризма, и попросили освободить его.

Вместе с Гаджиевым по этому делу проходят еще двое подозреваемых. Один из них, Кемал Тамбиев, утверждает, что его пытали, после чего он оговорил журналиста «Черновика».

Во время заседания по мере пресечения Гаджиеву перед зданием суд прошел пикет в поддержку журналиста. По данным интернет-издания «Кавказский узел», в нем приняли участие около 20 человек.