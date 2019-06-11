Конституционный суд запретил властям перекладывать на организаторов митингов заботу о безопасности

Ответственность за это, как следует из постановления, несут правоохранительные органы.

Конституционный суд России пояснил, что закон о митингах не позволяет властям возлагать на организаторов массовых акций обязанность по обеспечению безопасности. Соответственно, отказывать в проведении митинга нельзя, даже если местные власти сочтут предпринятые организаторами меры безопасности недостаточными. Как следует из решения суда, ответственность за соблюдение порядка должны нести правоохранительные органы, рассказал «Эху» адвокат Сергей Голубок.

«Основная обязанность по защите общественного порядка на публичных мероприятиях лежит на органах власти. Как это будет работать на практике, сейчас сложно сказать. Надо смотреть на ситуацию на земле. У нас есть, к сожалению, большое количества постановлений Конституционного суда, которые остались в значительной степени пожеланиями», – рассказал Голубок.

Голубок добавил, что, в целом, постановление предписывает организаторам публичных акций выстраивать диалог с местными властями, договариваясь о создании мер безопасности. Напомню, с жалобой в Конституционный суд обратился иркутский пенсионер Валерий Тетерин. Год назад городская администрация не согласовала ему митинг, сославшись на то, что мужчина не сможет сам обеспечить на нём общественный порядок. Суды других инстанций признали это решение законным, однако КС постановил его пересмотреть.

В постановлении подчеркивается, что, если организаторы публичной акции и власти не могут договориться о мерах безопасности, им стоит обратиться в суд. Там должны рассмотреть дело в самые короткие сроки, до даты проведения митинга.

Решение КС оставляет пространство для властей , чтобы препятствовать проведению массовых акций, — сказал «Эху» политолог Дмитрий Орешкин.

Орешкин добавил, что внешне решение КС выглядит как шаг навстречу обществу, но на самом деле это не так.