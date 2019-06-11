В Сергиевом Посаде работники хлебозавода объявили голодовку из-за невыплаты зарплат

Люди говорят, что с февраля не получали денег.

Сухую голодовку проводят почти полсотни работников хлебозавода. Люди возмущены тем, что не получали денег уже 4 месяца и требуют выплатить задолженность по зарплате. Вчера рабочие отказались уходить с предприятия, пока им не выплатят деньги. Люди говорили, что будут ночевать в заводской столовой, пишет Новая газета. Руководство хлебокомбината в Сергиевом Посаде не раз обещало рассчитаться с долгами, но с февраля денег нет, сетуют рабочие. Они пошли на голодовку из-за отчаяния: нужно кормить семьи и детей, люди возмущены ситуацией на предприятии, об этом они рассказали на видео, выложенном на портале youtube местным журналистом Андреем Трофимовым.

Хлебокомбинат принадлежит сельскохозяйственному холдингу «Настюша». Пару лет назад его владельца Игоря Пинкевича арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, холдинг признали банкротом. Задолженность почти 14 миллионов рублей, признал директор хлебокомбината Сергей Крыжевский. В эфире телеканала РБК он сказал, что надеется на помощь властей.

Из разных регионов в последнее время всё чаще приходят сообщения о невыплате зарплат. Из-за этого люди вынуждены сводить концы с концами. Так, в Воркуте рабочие предприятия «Техноспецстрой» жалуются на то, что им почти полгода не выплачивают зарплату и вдобавок выгоняют из общежития. «Денег нет, еды нет, жить негде», сказали рабочие в видеообращении. Многие люди отмечали, что им приходится выживать. После вмешательства прокуратуры выплаты начались. В Белгороде рабочие нефтеперерабатывающего завода не получают денег с февраля и просят вмешаться в ситуацию президента Путина. В Сургуте рабочие сразу трёх предприятий сообщили о длительных задержках по выплате зарплаты. В Пензенской области концы с концами сводят рабочие племенного завода Еланский. Зарплату людям перестали выдавать с сентября прошлого года, к зиме они были доведены до отчаяния, пишет интернет-агентство penzainform.

Подмосковные власти тем временем начали переговоры с новым инвестором для погашения долгов на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде, сообщает агентство ТАСС. Следственный комитет несколько часов назад возбудил дело из-за невыплаты зарплаты на предприятии.

Падение уровня жизни в российском обществе приводит к негативным последствиям. Об этом в интервью «Первому каналу» рассказал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин добавил, что должны быть осуществлены меры поддержки для бедных слоев населения. По его словам, это будет посильно для российского бюджета.

В Кремле считают гипертрофированными предположения главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном социальном взрыве в России в связи с бедностью. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что реализация многих национальных проектов имеет своей целью решение проблемы бедности.

Российские политики и чиновники не понимают масштаба бедности в стране, — сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.

Алексашенко добавил, что большое количество бедных одна из главных социальных проблем России.

Время для социального взрыва в России пока не настало, несмотря на падение уровня жизни, — считает доцент Высшей школы экономики, социолог Сергей Давыдов.

Сергей Давыдов добавил, что жители России ждут защиты, поддержки и определенных, в том числе, социальных гарантий.