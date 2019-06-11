Первый проректор ВШЭ Радаев назвал ложью слова о том, что проректор Касамара вынудила уволиться сотрудницу вуза

Проректор ВШЭ Валерия Касамара не оказывала давление на младшего научного сотрудника лаборатории сравнительных социальных исследований вуза Елену Сироткину, вынуждая ее уволиться. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев.

«Сейчас начинаются волнения и рассказы про то, что она уволилась под давлением проректора Валерии Касамары. Я в эфире хочу сказать, что это неправда, ложь. Касамара с удивлением узнала, что она уволилась», — сказал он.

В.Радаев подчеркнул, что Е.Сироткина уволилась самостоятельно и по собственному желанию в связи с планами продолжить в следующем году учебу за границей.

«Она в конце лета покидает отчизну и едет учиться в США. Это прекрасно, но это означает, что она должна была перестать сотрудничать с ВШЭ и уволиться. Вот она и уволилась», — заявил он.

В.Радаев связал «травлю» В.Касамары с ее решением баллотироваться в Мосгордуму. Он объяснил критические реплики коллег-политологов в ее адрес «политической борьбой».

«Любые сентенции начинаются со слов «ай-ай-ай Высшая школа экономики, какой ужас и заканчиваются именем Валерии Касамары. Дело тут не в проректорстве Касамары, не в политологии и не в Высшей школе экономики, а в том, что Касамара будет баллотироваться в Мосгордуму. Валерия – серьезный конкурент и она имеет все шансы выиграть», — заявил он.

Ранее младший научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований вуза Елена Сироткина заявила об увольнении из ВУЗа. По ее словам, причиной стало давление руководства вуза из-за ее исследования, посвященного сторонникам оппозиционера Алексея Навального.

Политолог Александр Кынев также заявлял о решении ВШЭ расторгнуть с ним контракт на работу в следующем учебном году. Он предположил, что руководство ВШЭ таким образом избавляется от «неправильных преподавателей с критическим отношением к происходящему в стране».