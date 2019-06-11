Вопрос о продолжении сотрудничества ВШЭ с политологом Кыневым еще не решен – декан Факультета социальных наук

Вопрос о продолжении сотрудничества НИУ ВШЭ в следующем учебном году с политологом Александром Кыневым, преподающим в Департаменте политической науки ВШЭ, еще не решен. Об этом сообщили в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев и декан Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрей Мельвиль.

«В связи с преобразованиями не все учебные планы готовы, они в процессе работы. Вопрос [о продолжении курсов А.Кынева в следующем учебном году — ЭМ] обсуждается. Тематика, которой занимается Александр Кынев, не сугубо теоретична, но важна. Он не один занимается этой проблематикой. Мы продолжали и будем продолжать знакомить наших студентов с электоральными проблемами в регионах», — заявил А.Мельвиль.

Он добавил, что руководство образовательными программами осуществляется не администрацией ВУЗа, а академическими руководителями и советами.

В.Радаев подчеркнул, что руководство НИУ ВШЭ не увольняло никого из Департамента политической науки. «Слухи о смерти политической науки в вышке преувеличены», подчеркнул А.Мельвиль.

Ранее стало известно, что руководство ВШЭ приняло решение объединить Департамент политической науки с Департаментом государственного и муниципального управления.

Политолог А.Кынев заявил, что в результате реорганизации его курс пропал из образовательной программы. Он считает, что это произошло по политическим причинам.