Три десятка человек арестованы в Пензенской области по делу о массовой драке

Все они – цыгане из села Чемодановка, сказали Интерфаксу в районном суде Пензы. В администрации области добавили, что те цыганские семьи, которые покинули село, туда пока не вернулись. Конфликт вспыхнул на прошлой неделе. В результате драки были госпитализированы несколько человек. Один из них позже скончался.

Массовая драка произошла после того, как жители села обвинили цыган в попытке изнасиловать девушку. Тогда же люди провели митинг и перекрыли федеральную трассу.