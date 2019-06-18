В Мосгорсуде не собираются наказывать судью, который отправил под домашний арест журналиста Ивана Голунова

Глава инстанции Ольга Егорова не видит для этого никаких оснований. Она подчеркнула, что судья Никулинского суда Михаил Максимов принимал решение, исходя из тех документов, которые имел на руках. Она добавила, что в России еще не было уголовного дела, по которому признали, что наркотики подброшены, передает агентство Интерфакс.

Сам Голунов говорил на слушаниях, что не признает вины и связывает свое уголовное преследование с публикациями. Уже после решения о домашнем аресте полиция сняла с журналиста обвинения в связи с его непричастностью к торговле наркотиками.