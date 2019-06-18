WSJ: Частное израильское сыскное агентство пыталось собрать компромат на Алексея Навального

Об этом пишет американская газета Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на свои источники. В частности, сотрудники компании Блек Кьюб задавали вопросы об основателе фонда борьбы с коррупцией у исполнительного директора этой организации Владимира Ашуркова, который пять лет назад уехал из России в Великобританию. Сам Навальный написал в своем Твиттере, что эти же люди пытались получить информацию у множества знакомых и бывших сотрудников фонда по всему миру.

Навальный предположил, что заказчиком расследования мог быть миллиардер Алишер Усманов.