Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей частных коллекций «Собрание», принадлежащий Давиду Якобашвили

По данным газеты РБК, следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбудили по жалобе бывшего партнера бизнесмена Бориса Минахи.

Музей «Собрание» находится на пересечении Солянки и Устьинского проезда в самом центре Москвы. Это невысокое здание, внутренняя территория которого и вход ограждены забором. Его двери закрыты, внутри — ни одной машины, из людей только один охранник. О прошедшем здесь обыске можно судить только по нескольким журналистам, ждущим у закрытых ворот. Внутрь никого не пускают. Всем вежливо объясняют, что музей сегодня закрыт. На уточняющий вопрос почему, отвечают, что по техническим причинам. На просьбу пригласить представителя для общения с прессой в музее ответили, что никого нет. Когда «Собрание» откроется для посетителей, неизвестно. При попытке дозвониться до музея срабатывает автоответчик.

Владелец музея бизнесмен Давид Якобашвили подтвердил агентству «Интерфакс», что в здании прошли обыски, но комментировать ситуацию отказался. Сам он находится в Женеве на форуме ООН.