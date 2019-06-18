Медведев предложил увеличить пособие по уходу за ребенком, которое сейчас составляет 50 рублей
Но повышенные выплаты смогут получить не все. Об этом пишет ТАСС, цитируя российского премьера.
На совещании по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком премьер-министр отметил, что сумма пособия не менялась уже 25 лет. А в 1994 году, по его словам, она устанавливалась как временная.
Предложения Дмитрия Медведева заключаются в увеличении выплат по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе. Делать это предлагается по принципу адресности, но «не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня» — отметил премьер.
Обсудить проблему, провести расчеты и попробовать определить механизм выплат Медведев предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой, министру труда Максиму Топилину, министру экономразвития Максиму Орешкину и министру юстиции Александру Коновалову.