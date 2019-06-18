МВД России обещает жестко наказывать своих сотрудников за провокации в делах о наркотиках

По словам замминистра Александра Горового, у общества есть повод требовать смягчения наказания по статье о наркопреступлениях. Однако здесь необходимо учитывать мнение людей, чьи дети пострадали от наркотиков, — подчеркнул Горовой. Внимание к этой теме было привлечено после того, как в Москве задержали, а после прекратили уголовное преследование в отношении журналиста Ивана Голунова. Его обвиняли в покушении на продажу наркотиков. Сам журналист подчеркивал, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.