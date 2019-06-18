Кремль называет гипертрофированным предположение главы Счетной палаты о возможном социальном взрыве

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, высказывания Алексея Кудрина можно отнести к эмоциональным проявлениям. Число людей, доходы которых сократились, слегка подросло в связи с внешнеэкономической конъюнктурой и рядом процессов, которые происходят в экономике России, признал Песков. Однако, уверен представитель президента, нельзя в этом случае говорить о росте бедности. Накануне Кудрин сказал, что сейчас около 12,5 млн человек живут в России за чертой бедности. Бедность стала позором, — говорил глава Счетной палаты. Он испытывает беспокойство из-за возможности «социального взрыва», связанного с падением уровня жизни граждан.