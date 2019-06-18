Сотрудники ФСБ проводят обыски в частном музее «Собрание» бизнесмена Давида Якобашвили

Сам предприниматель подтвердил эту информацию, но пока происходящее не комментирует. Он находится на форуме в Женеве и говорит, что для начала должен обсудить происходящее со своими адвокатами. Корреспондент «Эха» подтверждает, что музей сейчас закрыт, однако сотрудников следственных органов, а также машин силовиков в районе музея не видно.

По данным газеты РБК, обыск может быть связан с уголовным делом, которое возбуждено по жалобе бывшего бизнес-партнера Якобашвили Бориса Минахи.