Суд повторно отклонил иск к директору ФСБ о признании сталинских репрессий частью гос. политики 1930-х годов

Суд повторно отклонил иск бывшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Игоря Степанова к директору ФСБ Александру Бортникову. И.Степанов требовал опровергнуть или доказать слова А.Бортникова о том, что массовые репрессии во время Большого террора были «перегибами на местах». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил представитель И.Степанова на судебном заседании политолог Леонид Гозман.

«Сегодня рассматривалось очередное обращение Степанова в суд. Он принес документ, подписанный Молотовым и товарищами, который регламентирует репрессии. Получается, что преступники из НКВД исполняли приказы, которые шли от государства, то есть главным преступником было государство. Судья сказала, что проводить экспертизу о подлинности подписей не нужно, то есть по факту признала эти подписи подлинными. Однако в иске Игорю Степанову она отказала», — сказал он.

Л.Гозман добавил, что И.Степанов в дальнейшем также планирует подавать соответствующие заявления в суд.

В декабре 2017 года А.Бортников в интервью назвал расстрелы эпохи Большого террора «перегибами на местах».