Самые дорогие землевладения в России принадлежат семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева

Это следует из рейтинга, подготовленного журналом Forbes.

20 российским землевладельцам принадлежит почти 8 миллионов гектар— это чуть меньше площади современной Чехии. Их совокупная стоимость оценивается в 470 миллиардов рублей. Самые большие владения по площади – 1 миллион гектар в восьми регионах, согласно рейтингу Forbes, оказалась у компании «Мираторг» — крупнейшего производителя мяса в стране. Однако по стоимости земли она заняла лишь третье место. Первое – у семьи бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, фирма, созданная его отцом «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» владеет самым дорогим земельным наделом стоимостью почти 70 миллиардов рублей. В компанию входят 60 предприятий, занимающихся животноводством, садоводством и растениеводством. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова. В рейтинг также попали компании миллиардеров Олега Дерипаски и Андрея Гурьева. Цену земли в Forbes рассчитывали на основе открытых данных о купле-продаже или средней кадастровой стоимости гектара.

Как отмечает Forbes, если раньше земли скупались в основном под строительство недвижимости, фигуранты нового списка используют сельскохозяйственные земли по назначению