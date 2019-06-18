Конституционный суд запретил властям немотивированно отказывать в проведении массовых мероприятий, и перекладывать обязанности обеспечения безопасности на организаторов. Власти должны сами выполнять эти функции, сказал председатель КС Валерий Зорькин.

Зорькин добавил, что указание в уведомлении форм и методов обеспечения порядка, не отвечающих, по мнению власти, требованиям закона, не может освобождать орган от рассмотрения поданного уведомления.