Районный суд дагестанской столицы арестовал на два месяца редактора отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Его обвиняют в финансировании терроризма.

Главный редактор Черновика Маирбек Агаев сообщил «Эху», что адвокаты попытаются доказать невиновность журналиста.

«Несмотря на все более чем убедительные опровержения его вины, судья сегодня решил заключить его под арест на два месяца. Адвокаты будут обжаловать это решение. Надеюсь, до приговора у нас дело все-таки не дойдет. Все самое главное и ключевое, что Гаджиев непричастен ни к одному пункту, ни к одному доводу следователя и государственного обвинителя, мы будет доказывать, начиная с сегодняшнего дня», — сказал он.

В Кремле сегодня сказали, что не получали никаких обращений от журналистов «Черновка» по поводу Гаджиева.