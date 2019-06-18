Шойгу пообещал российским военным новое гиперзвуковое и лазерное оружие

Министр обороны заявил это во вторник на открытии научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных сил.

По словам Шойгу первые образцы «не имеющего аналогов оружия, основанного на технологиях гиперзвука и лазерной энергии» уже стоят на опытно-боевом дежурстве. О чем конкретно идет речь, министр не рассказал.

Ранее о разработке в России новейших образцов вооружения рассказывал Путин в своем послании к Федеральному собранию. Именно о лазерном оружии президент говорил как об определяющем будущий потенциал российских армии и флота.