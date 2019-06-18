Песков: В Кремле не отрицают проблему бедности, но Кудрин оценивает её «гипертрофированно»

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова главы Счетной палаты о том, что снижение уровня жизни в стране может привести к «социальному взрыву».

Ранее Кудрин назвал бедность «национальным позором» России. Он отметил, что в стране чувствуется неготовность к сильным изменениям и преобразованиям в этой сфере, но при этом растет роль государства в экономике и, соответственно, снижается конкуренция. Это Кудрин считает движением назад.

Слова Кудрина про «взрыв» Песков прокомментировал следующим образом: «Формулировки насчет взрывов и так далее — не можем с этим согласиться, скорее относим это к эмоциональным проявлениям».