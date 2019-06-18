В ФРГ правый экстремист подозревается в убийстве политика из Христианско-демократической партии, выступавшего против расизма и ксенофобии. Федеральная прокуратура начала расследование по подозрению в политическом терроризме.

Глава правительственной администрации города Кассель консервативный политик Вальтер Любке был убит выстрелом в голову на террасе своего дома 2 июня. Первоначально следователи исходили из деяния по личным мотивам. Затем правоохранительные органы на основании анализа ДНК задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний житель Касселя, известный своими контактами с германскими неонацистами и правыми террористами.

В 1993 году он участвовал в поджоге общежития для беженцев под Визбаденом, в 2009 году – в нападении на профсоюзных деятелей в Дортмунде. Немецкие эксперты сравнивают убийство политика с серией правоэкстремистских терактов ячейки «Национал-социалистическое подполье» и ранее – «Фракции Красной армии».

С 2015 года Любке выступал в защиту беженцев. В одной из своих речей он обратился к правым хулиганам с напоминанием, что они могут в любое время покинуть Германию. Немецкие СМИ предполагают, что нападение на политика было следствием травли, организованной весной в соцсетях. В ней участвовала также бывшая депутат бундестага от ХДС Эрика Штайнбах, ныне симптизирующая право-популистской партии «Альтернатива для Германии». Ранее нападению правых экстремистов за поддержку беженцев подверглись политик из Кельна Хенриетте Рекер и бургомистр Альтоны Андреас Хольштайн.

Спикер Ангелы Меркель назвал правоэкстремистские комментарии в соцсети, которые привели к убийству Любке, отвратительными и безобразными. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к борьбе против распространения ненависти и ксенофобии в Интернете.