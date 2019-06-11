Власти Волгоградской области опровергли сообщения о массовом переселении цыган в регион из села Чемодановка в Пензенской области. После массовой драки и убийства местного жителя из села по некоторым данным принудительно выселили всех цыган. Растёт число арестованных.

Фейковой новостью назвали сообщения о бегстве цыган в Волгоградскую область в комитете по делам национальностей. Автобус с людьми проехал через регион, но они по данным полиции направлялись в Астраханскую область. В автобусе было более сорока цыган, почти все — женщины и дети, приводит «Интерфакс» слова замглавы комитета Николая Москаленко. Около 900т цыган – жители сёл Чемодановка и Лопатки в Пензенской области оттуда уехали. По поводу того как это случилось — приходит противоречивая информация. Глава сельсовета Чемодановки Сергей Фадеев вчера сообщил, что цыган принудительно вывезли в Пензу. Затем в пресс-службе губернатора Пензенской области это опровергли. Массовая драка местных жителей произошла в четверг — этому предшествовала попытка изнасиловать девушку. В ходе драки один местный погиб, ещё один серьёзно пострадал. После этого жители устроили сход, перекрыли федеральную трассу и потребовали выслать всех цыган. Суд Пензы сегодня арестовал около 20ти фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка. Все мужчины-цыгане. Они проведут под стражей два месяца.

В ассоциации цыган по Южному федеральному округу «Эху Москвы» сообщили, что цыгане добровольно уехали из села после конфликта, и к этому моменту несколько семей вернулось обратно.