КС запретил органам власти отказывать в митинге, ссылаясь на то, что его организатор не определил форму и методы обеспечения общественного порядка. В суд обратился активист из Иркутска Валерий Тетерин, которому несколько раз возвращали уведомления об акциях.

Решение КС – это позитивный шаг, однако всех проблем не решает. Об этом «Эху Москвы» сказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Он добавил, что причина отказа на проведение массового мероприятия, фигурирующая в решение КС, нечасто используется властями.