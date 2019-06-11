Власти не подтверждают сообщения о принудительном вывозе цыган из Пензенской области после конфликта в Чемодановке

Власти не подтверждают сообщения о принудительном вывозе цыган из сел в Пензенской области после конфликта в Чемодановке. Президент Ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов также сказал «Эху Москвы», что цыгане добровольно на время покинули населенный пункт, многие уже вернулись обратно.

Цыгане добровольно покинули Чемодановку после инцидента с местными жителями. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов.

«Никакой принудительной высылки не было. Мы добровольно стали переезжать в ближайшие регионы, чтобы переждать конфликтную ситуацию. На сегодняшний день уже несколько семей вернулось обратно», — сказал он.

А.Горбатов добавил, что важно не нагнетать лишнего напряжения среди населения в связи с инцидентом.

«Сейчас самое важное, чтобы журналисты не раздували всякие истории, чтобы не нагнетать обстановку среди населения. Громкие заявление создают определенное напряжение среди людей, проживающих рядом с цыганами, как в нашем, так и в других регионах», — заметил он.

Президент ассоциации цыган отказался комментировать возможные причины конфликта в Чемодановке.

«Я на месте не был и не знаю. Следствие разберется по существу, даст точную оценку, и виновные будут наказаны. Больше я ничего не могу сказать», — заключил он.

В результате массовой драки между местными жителями и цыганами 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области погиб один человек, еще один попал в реанимацию. В полицию были доставлены 174 человека, 15 из них задержаны.

В прошлый четверг в Чемодановке обострилась ситуация из-за конфликта между местными жителями и цыганами. Произошла массовая драка. В результате которой погиб один человек. За этим последовали протесты.