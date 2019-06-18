Дело коррупции в процессе выборов страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2022 года приобрело новый поворот

Во Франции задержан экс-глава УЕФА Мишель Платини.

Отчасти о характере вопросов к Платини говорит то, что его доставили в управление антикоррупционной судебной полиции в Нантерре. Скорее всего, бывший капитан сборной Франции подозревается в том, что при его посредничестве Катар получил право провести чемпионат мира 2022 года с нарушением закона. Франс Футбол проводил собственное расследование по этому делу. Согласно данным еженедельника в процессе участвовал тогдашний Президент Франции Николя Саркози. Именно он попросил Платини поддержать заявку Катара по геополитическим причинам, хотя тот собирался отдать предпочтение США. Сразу после положительного для Катара исхода голосования, фонд Катар Инвестмент групп приобрел контрольный пакет акций клуба Пари Сен Жермен, который, благодаря рекордным тратам на игроков, за несколько лет выдвинулся в элиту европейского футбола.

В 2015 году Платини был отстранен от футбольной деятельности после того, как вскрылся факт получения 2 миллионов франков от тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера якобы за консультации. Позднее срок дисквалификации снизили с 8 до 4 лет.