Дональд Трамп, как ожидается, уволит своего советника по России. Фиона Хилл покинет свой пост в августе. Это сообщил в Твиттере журналист The New York Times Питер Бейкер.

По его сведениям, ее место займет Тим Моррисон, который начал работать в прошлом году в Совете национальной безопасности советником по оружию массового поражения и биологической защите.

По словам журналиста The New York Times, Трамп надеется поменять отношения с Россией, чтобы больше внимания уделять контролю над вооружениями, включая возможный договор между США, Россией и Китаем, который пришел бы на смену договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.