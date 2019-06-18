Госдума приняла закон о  приостановлении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Он был подписан еще в 1987 году советскими и американскими лидерами, Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. В феврале процедуру выхода из соглашения начали США. В Вашингтоне считают, что новая российская ракета нарушает его условия.

В НАТО ранее заявили, что она может нести ядерный заряд и долететь до европейских городов за считанные минуты. В свою очередь, Москва также обвиняет США в нарушении договора.