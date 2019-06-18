Песков: Россия периодически подвергается кибератакам с  территории США и стран Европы

Россия периодически подвергается кибератакам с территории США и стран Европы. Это заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Этим утром глава СВР Сергей Нарышкин сказал, что Россия фиксирует кибератаки США на критически-важные системы.

Ранее газета Нью-Йорк Таймс написала, что американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в рсоийские компьютерные сети, связанные с транспортом и энергетикой.

Американский президент Дональд Трамп это категорически опроверг, при этом назвал госизменой и сегодня потребовал от газет раскрыть источник информации.