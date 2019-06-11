Пензенский суд арестовал 15 участников массовой драки в селе Чемодановка

В результате неё погиб местный житель.

По одной из версий, конфликт в Чемодановке произошел после того, как цыгане якобы пытались изнасиловать местную жительницу. Представители цыганской общины заявляют, что поводом стала ссора детей на пруду, которая переросла в драку взрослых.

В СПЧ призвали представителей цыганской диаспоры проанализировать причины конфликта в Чемодановке. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров.

«Здесь, прежде всего, должна обратить внимание на свое поведение меньшая часть нашего общества, в данном случае, цыгане, потому что на многих территориях цыгане нормально добрососедствуют с остальным населениям. Здесь что-то пошло не так. Представители цыганской диаспоры должны дать оценку этому конфликту и сделать все возможное, чтобы она не повторялось», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области опровергла информацию о принудительном выселении цыган из села Чемодановка Пензенской области. Е.Бобров подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию эту ситуацию.

«Не знаю, сами ли они оттуда уехали, либо их вывезли, но, в целом, – это их право. Надеюсь, что приедут, очень бы хотелось. Потому что народы наши должны жить в добрососедстве. Когда после межнационального конфликта одна часть населения уезжает, это неправильно», — добавил он.

Среди причин конфликта также зампредседателя СПЧ назвал недостаточно активную работу правоохранительных органов и местного самоуправления по предотвращению конфликта.

«Совет по правам человека внимательно следим за ситуацией и готов принять самое активное участие в обсуждении предложений по недопущению таких трагедий», — заключил Е.Бобров.

В результате массовой драки между местными жителями и цыганами 13 июня в Чемодановке погиб один человек, еще один попал в реанимацию. В полицию были доставлены 174 человека, 15 из них задержаны.