Путин и Трамп, возможно, обсудят тему кибератак, если встреча состоится

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, компетентные органы России круглосуточно обеспечивают кибербезопасность страны.

Сегодня глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил появившуюся накануне инфомрацию о том, что Россия фиксирует атаки из США на свои критически-важные системы

Ранее газета The New York Times писала, что Вашингтон участил попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.