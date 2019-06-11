Российская сторона отвечает на западные кибератаки «сохранением кибербезопасности». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Российская Федерация отвечает на эти атаки сохранением кибербезопасности. В данном случае, соответствующие органы работают круглосуточно над тем, чтобы обеспечить нашу безопасность», — сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент Путин неоднократно предлагал Вашингтону сотрудничество в области кибербезопасности.

«Эти предложения до сих пор отвергались нашими американскими визави», — отметил он.

Д.Песков также напомнил, что за несколько дней до прошлой прямой линии с президентом канал был подвергнут мощной кибератаке.

«И прямая линия, и наши два крупнейших телеканала были подвержены DDoS-атаке, источники которой за рубежом. Этот факт я могу констатировать. Таких проявлений много. Это не новая практика», — сказал он.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия действительно фиксирует кибератаки из США на критически важные системы.