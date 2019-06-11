Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, и кинокомпания Kinodanz урегулировали разногласия

Это сообщил «Эху Москвы» адвокат Баженов, Сергей Панченко.

Сергей Панченко добавил, что в ближайший понедельник ожидает прекращение производства по иску кинокомпании к Евгению Баженову. Ранее Kinodanz обвинила его в нарушении авторских прав из-за рецензии на фильм «За гранью реальности» и потребовала миллион рублей.

Баженов не исключал, что его канал может закрыться. В его защиту выступили популярные видеоблогеры и представители киноиндустрии.