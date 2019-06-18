Конституционный суд ограничил основания для отказа в проведения митингов

Положения закона о митингах суд неконституционными не признал. При этом постановил: если меры, которые организаторы акции предложили властям кажутся им недостаточными, они должны не запрещать митинг или шествие, а предложить изменения. Органы госвласти могут только потребовать дополнительную информацию о том, как устроители планируют обеспечить безопасность мероприятия. Но отвечают за это, прежде всего, чиновники, а не организаторы, говорится в решении Конституционного суда. Поводом для проверки закона о митингах стала жалоба активиста и юриста из Иркутска Валерия Тетерина. Ему прошлым летом не разрешили митинг на несколько сотен участников, поскольку в уведомлении не было прописано, как будет обеспечен общественный порядок и организована медпомощь. В то же время активист уведомил чиновников о намерении сообщить участникам мероприятия телефоны городских служб МЧС и скорой помощи. Тетерин посчитал, что требования закона о митингах содержат неопределённость и попросил КС это проверить.

У юриста, который обратился в Конституционный суд, инвалидность второй группы. Ему пришлось собирать деньги на поездку в Петербург на заседание суда, пишет портал «Сибирь.Реалии».