Песков: Путин и Трамп могут затронуть тему кибератак на встрече в Осаке

Тема кибератак, фиксируемых российской стороной, может быть затронута президентами РФ и США Владимиром Путин и Дональдом Трамп в случае встречи в Осаке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Этого нельзя исключать», — сказал пресс-секретарь.

Д.Песков добавил, что за последние годы важнейшие системы страны не раз подвергались западным кибератакам.

«И различные финансовые организации, и СМИ, и государственные ведомства, и объекты критической инфраструктуры, — на протяжении нескольких последних лет мы подвергаемся атакам, которые идут из различных западных стран, включая США. Мы об этом говорили неоднократно. Новое в этой истории заключается в том, что впервые информация об этом начинает просачиваться в США», — отметил он.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин этим утром заявил, что Россия действительно фиксирует кибератаки из США на критически важные системы.