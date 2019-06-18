В Кремле не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг конфликта на границе Чечни и Дагестана

Об этом сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отказался комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который пообещал критикам «сломать пальцы, вырвать языки».

Ранее на выезде из дагестанского Кизляра появился указатель о том, что это чеченская территория. Местные жители его демонтировали, что вызвало резкую реакцию в Грозном. Спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил, что вопрос об изменении границы республики с Чечней отложили до следующего года, — пишет газета «Коммерсантъ».