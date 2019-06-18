Адвокат Харви Вайнштейна отказался защищать его в суде

Юрист Хосе Баэз объяснил это тем, что голливудский продюсер ему не платит. Адвокат также добавил, что его клиент настаивает на действиях, которые делают защиту неоправданно трудной. Как передаёт американский телеканал CNN, прошение о самоотводе поступило в Федеральный суд Нью-Йорка, где рассматривается дело Вайнштейна.

Ранее команду защитников продюсера покинули уже два адвоката. 66-летнему Вайнштейну прокуратура Нью-Йорка предъявила в прошлом году обвинение в домогательствах и изнасиловании. Пострадавшими выступают три женщины. Кинопродюсер отрицает свою вину. Он был освобождён под залог в миллион долларов. Суд начнётся в сентябре.